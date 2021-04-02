В Крыму планируют увеличить темпы вакцинации от коронавируса

С начала вакцинации в Крым поступило 80 232 дозы вакцины от коронавируса Фото: Александра Тимощенко

Крымские власти планируют ускорить темпы вакцинации от коронавируса в связи с увеличением объемов поставки вакцины, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

По его информации, в ближайшие дни на полуострове ожидается крупная поставка крупной партии препарата «Спутник-V». После этого пунктов вакцинации и число мобильных бригад станет больше.

- За последние дни в Республику Крым поступило еще 3 300 доз препарата для профилактики новой коронавирусной инфекции, который распределен по медучреждениям республики, - написал министр у себя в соцсетях.

Он отметил, что с начала вакцинации в Крым поступило 80 232 дозы вакцины от коронавируса. На сегодня от вируса привилось 72 199 человек, из них 49 263 граждан уже получили второй укол вакцины.

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