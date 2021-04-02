За сутки в Крыму 78 новых случаев коронавируса

За сутки 78 новых случаев COVID-19 Фото: "КП" Архив

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе 8 - с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 61 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Выписаны с выздоровлением 101 человек, за весь период – 35 тысяч 519 человек. Лаборатории исследовали на ковид пробы 3 тысяч 340 человек.

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