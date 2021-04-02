В Крыму произошло 33 выброса дельфинов

Телефоны экстренной помощи морским млекопитающим (также для сообщений о погибших животных): +7 (978) 032-68-52 +7 (916) 409-01-48. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Азовки, афалины и белобочки – эти дельфины обитают в Черном море. Счастливчикам иногда удается увидеть замечательных млекопитающих у берегов Крыма или в открытом море. Но иногда китообразных находят на берегу: некоторые из них еще подают признаки жизни, других же уже нельзя спасти.

В Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» сообщили, что в марте 2021 года зафиксировано 33 случая выбросов.

Ученые отмечают, что это в два раза меньше, чем в марте предыдущих сезонах. Дело в том, что весна выдалась необычайно холодной, что повлияло на активность рыбаков, в сетях которых и гибнут дельфины.

- В холодное время уловы, в частности, камбалы, низки, поскольку до нереста при таких температурных условиях эта рыба еще рассредоточена по дну, - а значит, смертельно опасных сетей в море пока не много, - отмечают зоозащитники.

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