Специалисты Никитского ботсада оценили снос деревьев в Форосском парке

Специалисты Никитского ботсада обследовали Форосский парк. Фото: предоставлено компанией-застройщиком

В Форосский парк выезжали специалисты Никитского ботанического сада, чтобы обследовать зеленую зону и оценить снос деревьев, который произвела компания-застройщик.

- Практически все спиленные деревья указаны в актах обследования. У нас осталось несколько вопросов по ряду растений, но заключение можно сделать сразу - это были не краснокнижные деревья, - сообщил заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры НБС Владимир Герасимчук.

Сотрудникам Никитского сада предстоит выполнить несколько этапов исследований. Все они связны с началом реконструкции и нового строительства в парке Форос. Эксперты тщательно обследуют зеленую зону, чтобы разработать план сохранения парка-памятника.

- Мы сверяли процессы строительства с имеющимися актами на протяжении двух дней. Прошлись по всем пятнам застройки, серьезных нарушений нигде не выявлено. Дальше последует камеральная обработка полученных данных, - заявил Герасимчук.

Напомним, в парке Фороса частично спилили деревья для строительства нового детского-молодежного комплекса «Ак Барс». Местных жителей это не устроило, поэтому вопрос подняли на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Представители компании-застройщика тогда пообещали провести компенсационную высадку в соотношении 1 к 5. В работу были вовлечены эксперты Никитского ботанического сада.

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