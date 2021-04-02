В парке Симферополя лебедь занялся очисткой пруда от водорослей

В Гагаринском парке много водоплавающих птиц. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Субботник – так можно назвать видео, которое появилось в соцсети: белоснежная птица усердно очищает пруд в Гагаринском парке Симферополя от водорослей.

Можно предположить, что лебедушка таким образом решила отметить День птиц, который приходится на 2 апреля.

- Но вероятнее всего, это самка, которая хочет устроить себе гнездо. Ведь обычно в качестве строительного материала для гнезд лебеди выбирают именно водные растения: тростник, осоку, камыш, хворост, а сам лоток выстилается мхом, перьями и пухом, - сообщает автор видео.

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