Трое пожарных ночью тушили иномарку в Алуште

Авто загорелось поздно вечером. Фото: МЧС по РК

В селе Рыбачье 1 апреля загорелась машина, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 22:21, рассказали в МЧС по РК.

К месту происшествия тут же направились три сотрудника пожарной охраны.

- Прибыв на место огнеборцы увидели, что легковой автомобиль «Volkswagen Passat» полностью объят пламенем. Была вероятность, что огонь мог распространиться на припаркованный рядом автомобиль, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожарные ликвидировали пожар за 10 минут, дальнейшего распространения огня не произошло.

«Volkswagen Passat», к сожалению, полностью сгорел. Пострадавших в происшествии нет. В чем была причина возгорания - установят эксперты.

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