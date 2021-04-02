Новые автобусы «ПАЗ» рассчитаны на 60 пассажировФото: Пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В начале апреля в Крыму появились новые пригородные автобусы «ПАЗ» на 60 пассажиров, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Два новых автобуса уже выехали на свой маршрут «Симферополь - Харитоновка» и «Симферополь - Новоандреевка». В транспорте установлены камеры видеофиксации, спутниковые системы ГЛОНАСС и валидаторы. Также в автобусах есть специальные пандусы и места для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

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