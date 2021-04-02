В Симферополе 3 апреля пройдет субботник Фото: Архив "КП"

В эту субботу 3 апреля симферопольцев приглашают на субботник. Администрация города определила 9 площадок для коллективной уборки и обещает обеспечить всем необходимым: перчатками, инструментами, мешками для мусора, сообщает «Крым 24». Начало в 9.00.

микрорайон Каменка, в районе рекультивируемого полигона ТКО (лесная зона);

лесная зона по улице Данилова в районе аэропорта Заводское;

улица Аральская (лесная зона);

микрорайон Белое-5;

улица Грибоедова, 9 в районе больницы Семашко;

улица Бассейная, 2;

улица Эстонская, перекресток улиц Саковича и Лихого;

улица Центральная, 76;

переулок Учебный, 5, территория Старорусского кладбища.

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