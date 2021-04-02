В Симферополе 3 апреля пройдет субботник
Фото: Архив "КП"
В эту субботу 3 апреля симферопольцев приглашают на субботник. Администрация города определила 9 площадок для коллективной уборки и обещает обеспечить всем необходимым: перчатками, инструментами, мешками для мусора, сообщает «Крым 24». Начало в 9.00.
микрорайон Каменка, в районе рекультивируемого полигона ТКО (лесная зона);
лесная зона по улице Данилова в районе аэропорта Заводское;
улица Аральская (лесная зона);
микрорайон Белое-5;
улица Грибоедова, 9 в районе больницы Семашко;
улица Бассейная, 2;
улица Эстонская, перекресток улиц Саковича и Лихого;
улица Центральная, 76;
переулок Учебный, 5, территория Старорусского кладбища.
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