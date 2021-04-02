Цена на сахар в Крыму может вырасти

Цена на сахар может вырасти Фото: Архив "КП"

В Крыму стоимость сахара в апреле может вырасти. Пока производители ждут обещанную государством субсидию за продажу сахара по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм и не отпускают готовую продукцию.

- Потребление сахара сейчас низкое, - рассказал изданию ForPost председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев. - Еще достаточно прохладно, пост. Поэтому запасы на месяц точно есть.

С конца марта заводы перестали отпускать товар, а также отказались подтверждать объемы будущих поставок. Регулируемая цена на уровне республики составляет 46 рублей за 1 кг, и как поведут себя ритейлеры в условиях дефицита, неизвестно.

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