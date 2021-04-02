В Симферополе на два дня перекроют улицу Русскую и Киевскую

Рабочие собираются положить верхний слой асфальтобетона. Фото: Григорий Назаров

В Симферополе с 3 по 5 апреля ограничат движение транспорта на двух улицах - Русской и Киевской, рассказал пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

- Уже с субботы перекроем участок Киевской - от Москольца до Толстого и участок Русской. На улицах будут проходить ремонтные работы, рабочие уложат верхний слой асфальтобетона, - разъяснил Назаров.

По Киевской автомобили смогут курсировать по двум левым полосам - по полосе в каждом направлении. А 4 апреля - водителям нужно будет двигаться по правым полосам.

Также участок дороги будет перекрыт на улице Русской - от Ангарской до Козлова. Весь поток транспорта направят на улицу Старозенитная. Временно из нее сделают двухстороннюю.

Ограничения будут действовать с 6.00 3 апреля до 7.00 5 апреля. Сроки могут незначительно сдвинуть из-за плохих погодных условий.

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