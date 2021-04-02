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экономика2 апреля 2021 14:07

В Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на льготные кредиты

Воспользоваться займом под 3% могут пострадавшие от коронавируса предприятия
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Льготные кредиты выдают по заявкам

Фото: Архив "КП"

В Крыму стартовал прием заявок от субъектов предпринимательской деятельности на льготные кредиты. Воспользоваться займом под 3% могут предприятия, занятые в пострадавших от коронавируса отраслях – общественном питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма, пишет Крымская газета.

Максимальный размер кредита зависит от количества работников заемщика — по 12 792 рублей на каждого в течение 12 месяцев. Однако сумма займа не может превышать 500 миллионов рублей.

Первые полгода кредитор освобожден от выплат долга и процентов. Дальше кредит погашается равными долями с учетом процента. Уточнить информацию можно в Фонде поддержки предпринимательства Крыма.

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