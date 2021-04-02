Украинские военные решили провести учения на границе с Крымом

Для учений были привлечены все военнослужащие инженерно-саперных подразделений Фото: Архив "КП"

Украинские военные проводят демонстративные учения для того, чтобы отразить российское вторжение со стороны полуострова, сообщили в пресс-службе минобороны Украины.

Подразделения вооруженных сил уже начали отрабатывать минирование на побережье Черного и Азовского морей. По информации пресс-службы, военные резервы каждую неделю отрабатывают действия по противодействию высадке морского десанта возможного противника.

- Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений, - отметили в минобороны Украины.

Для учений были привлечены все военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые служат недалеко от границы с республикой. Во время подготовки помощь им оказывает армейская авиация.

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