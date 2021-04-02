На Крым надвигается циклон с дождями и мокрым снегом

По Крыму объявлено штормовое предупреждение Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымский гидрометцентр направил штормовое предупреждение в чрезвычайные службы и администрации муниципалитетов. На полуостров надвигается циклон с дождями и мокрым снегом.

- В связи с прохождением южного циклона 4 и 5 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. - сообщили в главке МЧС по республике. - Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.

В таких погодных условиях вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций увеличивается. Возможны подтопления, аварии на объектах энергетики, ЖКХ, дорожные происшествия, нарушения транспортного сообщения. Выход в горы и море запрещен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50