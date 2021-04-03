Погода в Крыму на 3 апреля: дождь и тепло до +12

На полуострове переменная облачность
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 апреля на Крымском полуострове сыроватый день.
- В Симферополе переменная облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер днем северо-западный до 13 м/с. Днем тепло до +12°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром временами сильный дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Днем тепло до +11°.
Вода в Черном море +7°… +10°.
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