Погода в Крыму на 3 апреля: дождь и тепло до +12

На полуострове переменная облачность Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 апреля на Крымском полуострове сыроватый день.

- В Симферополе переменная облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер днем северо-западный до 13 м/с. Днем тепло до +12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром временами сильный дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Днем тепло до +11°.

Вода в Черном море +7°… +10°.

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