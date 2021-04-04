Часть Симферополя и Севастополя 5 апреля останется без электричества

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Тарабукина, 1;

ул. Кубанская

микройон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Мечта», «Монтажник», «Строитель», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Привал», «Машиностроитель», «Дружба», «Садовод», «Ягодка-Крым», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Полет», « Автомобилист 1», «Автобусник», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

Инкерман: ул. Малиновского 16,32,3-7,11-13; ул. Менжинского 2; ул. Мудрика 5-11; ул. Шевкопляса 4-8,1,5-7,7-В

с 9.00 до 17.00

ул. Авдеева 46;

ул. Ивана Голубца 43,45;

ул. Балаклавская 3;

ул. Шмидта 3;

ул. Адмирала Октябрьского 8-12;

ул. Очаковцев 8-26,34,46,5-23;

ул. Кулакова 64-а,46,64,41-55;

ул. Кожанова 15;

про. Коробкова 2-38,1-31;

ул. Коробкова 20-28;

ул. Короленко 14-28,45-А,41-А,43-А,23-43,47;

ул. Лобанова 22-24,21-27;

ул. Нины Ониловой 30-60,55-61;

ул. Якова Иванова 19;

пер. Макаренко 2-10;

ул. Макаренко 10-22,11-23;

ул. Новороссийская 1,3,19;

ул. Одесская 4;

ул. Партизанская 1-7;

ул. Кулакова 1-А,1,5,13-31,37-А,22-36А;

ул. Демидова 3,5;

ул. Бутакова 4;

ул. Мечникова 5,2,4;

ул. Пожарова 1,3;

ул. Загородная Балка 2-А;

ул. Суворова 22-А

Штурмовое: ул. Героев Революции 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский 4,3-9; туп. Поворотный 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная 6; пер. Коминтерна 1-11; ул. Придорожная 40; ул. Комиссара Морозова 16,5; ул. Ноябрьская 1-29; ул. Героев Революции 23-25,33

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