В Крыму ищут «черных копателей», которые разграбили братскую могилу

На объекте захоронено около шести тысяч военнослужащих. Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

В Крыму ищут людей, которые разграбили братскую могилу в Симферопольском районе. «Черные копатели» орудовали на территории памятника «Братской могилы жертв фашистского террора 1941-1943 годах», уточнили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проверку специалисты проводили после публикаций СМИ.

- На той территории покоятся больше 6 тысяч военнослужащих. Их всех расстреляли немецко-фашистские захватчики в период с 1941 по 1943 годы, - добавили в Следкоме.

Злодеи раскапывали захоронения недалеко от села Трудовое длительное время, вплоть до января 2021 года. Сотрудники следственного комитета ищут причастных к преступлению.

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