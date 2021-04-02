Украинская прокуратура осудит жителя Херсона за перевозку людей по Крымскому мосту

Сейчас к обвиняемому применена мера пресечения в виде личного обязательства

В отношении жителя Херсонской области так называемая прокуратура Автономной республики Крым направила обвинительный акт в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи установили, что обвиняемый на собственном легковом автомобиле перевозил людей через КПП «Чаплынка» в Крым. Оттуда он направлялся в Краснодарский край по Крымскому мосту. По информации так называемой прокуратуры, мужчина незаконно пересек «незаконно построенный Керченский мост».

Сейчас к обвиняемому применена мера пресечения в виде личного обязательства.

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