В Крыму зарегистрировали 81 случай коронавируса

За сутки количество выздоровевших составляет 73 человека Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму выявили 81 случай коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 11 заболевших переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 54 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил глава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2706 человек.

За сутки количество выздоровевших составляет 73 человека, а за весь период - 35 592 человека.

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