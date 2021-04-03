Крымским предприятиям выплатили 111 миллионов в качестве ущерба от коронавируса

В настоящее время работа с заявками продолжается Фото: Архив "КП"

В качестве компенсации ущерба от пандемии коронавируса власти Крыма выплатили 111,15 миллионов рублей субъектам хозяйствования в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Региональные субсидии выплатили тем субъектам, которые больше всего пострадали от пандемии с июня по декабрь прошлого года. Такую поддержку получили 3906 хозяйствований. Общая сумма выплат составила 1,35 млрд рублей.

- В настоящее время работа с заявками продолжается. Выплаты для пострадавших субъектов хозяйствования продолжатся в рамках лимита, предусмотренного на субсидию, - добавил Аксенов.

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