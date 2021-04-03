Коммунальщики больше месяца не могут отмыть рисунки вандалов на набережной Салгира

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

На набережной Салгира сотрудники муниципального учреждения «Город» уже больше месяца не могут очистить плитку в пешеходных переходах от граффити, сообщил директор учреждения Антон Гумен.

- Сотрудниками велась очистка проезжей части от мусора на 26 улицах Симферополя и стен подземного перехода на проспекте Кирова, –отмечает директор.

Он также подчеркнул, что на прошлой неделе сотрудники учреждения проводили генеральную очистку тротуаров и дорог от мусора и грязи на территории парка культуры и отдыха «Екатерининский сад» и проспекте Кирова.

Напомним, очистка плитки около Салгира началась еще в конце зимы, однако полностью отмыть переход от рисунков вандалов до сих пор не получилось.

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