В этом году в Крыму планируют в 5 раз увеличить производство креветок

Пока что морепродукты будут поставлять только на внутренний рынок Фото: Архив "КП"

В рыболовецком колхозе имени Крымских партизан в этом году планируют в пять раз увеличить производство креветки. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, всего будет произведено 200 тонн креветки.

- Предприятием по производству креветки СПК «Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан» в 2021 году планируется производство 200 тонн продукции, что в пять раз больше произведенной продукции 2020 года, - рассказала ТАСС Рюмшин.

Пока что морепродукты будут поставлять только на внутренний рынок, но производитель уже прорабатывает и экспортные поставки. В этом году крымские предприятия также хотят увеличить производство мидий и устриц. В прошлом году их произвели 1 577 тонн мидий и устриц, а это на 10,7% больше, чем в 2019 году.

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