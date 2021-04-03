На Московской улице в Симферополе строители положили слой асфальта на грязь

Симферопольские строители решили пойти по легкому пути и уложить слой асфальта на Московской улице прямо на грязь, на это жители города пожаловались в крымское отделение Общероссийского народного фронта.

- На улице Московской в Симферополе прямо в грязь положили асфальт, навили грязь и сделали не понятно что. И за это мы платим транспортный налог. Такая работа сползет после хороших дождей, – жалуются местные.

На обращение горожан отреагировала руководитель исполнительного комитета крымского ОНФ Алла Вертинская. Она передала информацию администрации города.

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