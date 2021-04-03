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Общество3 апреля 2021 16:55

В субботу в крымской столице прошел субботник

Во время уборки было собрано более 100 кубометров бытовых отходов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Фото: Валентин Демидов / ФБ

В субботу, 3 апреля, в крымской столице прошел масштабный общегородской субботник, сообщил врио главы администрации города Валентин Демидов.

На уборку вышло больше тысячи местных жителей. Работники городских предприятий и учреждений, активисты территориального общественного самоуправления, сотрудники администрации и любые желающие весь день провели в лесных зонах.

По словам Демидова, уборкой удалось охватить больше десяти участков, площадь которых превысила 15 тысяч квадратных метров. На субботнике было собрано более 100 кубометров бытовых отходов.

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