В Крыму ночью выгнали ребенка из междугороднего автобуса

Мальчик просто не успел купить билет на последний автобус Фото: Архив "КП"

Ночью в крымской столице на одной из автостанций из междугороднего автобуса выгнали несовершеннолетнего мальчика, который не смог заплатить за билет, сообщил заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

По словам матери парня, ее сын просто не успел купить билет на последний автобус, так как он приехал на автостанцию, когда продажа билетов уже закончилась.

- Мой сын зашел в автобус с собой у него была только карта. Перед ним зашли двое людей, которые оплатили проезд наличными, третьим человеком был мой сын, он сказал кассиру: «У меня карта, и нет наличных». Кассир сказал ему выйти, - рассказывает мама мальчика Сайде Усманова в эфире «Пятница. Вечер» на телеканале «Крым 24».

После громкого скандала руководство предприятие должно будет провести обязательное служебное расследование. Виновных должны привлечь с дисциплинарной ответственности.

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