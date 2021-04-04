Погода в Крыму на 4 апреля: дождь, ветер и тепло до +14

Синоптики обещают сильный ветер. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, в горах с мокрым снегом. Всю эту прелесть гармонично дополнит ветер до 22 м/с.

- В Симферополе облачно. Дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем до +13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Дождь. Утром туман. Ветер южный до 14 м/с. Днем тепло до +12°.

На Южном берегу Крыма облачно. Дождь. Ветер юго-западный до 22 м/с.

Днем тепло до +14°.Вода в Черном море + 6°...10°.

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