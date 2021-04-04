Коронавирус в Крыму: плюс 84 заболевших за сутки

Фото: пресс-служба Сергея Аксенова

В Крыму зарегистрировали 84 случая коронавируса. Из них 9 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

60 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 23 – ранее контактировали с заболевшими. Один зараженный прибыл из-за рубежа.

За сутки в лабораториях Крыма обследовали на коронавирус 3402 человека. Выписали за 3 апреля 11 человек, за весь период с начала пандемии – 35 603 человека.

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