Симферопольцы скоро получат платежки за капремонт и вывоз мусора

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В ближайшие дни жители многоквартирных домов Симферополя получат квитанции с указанием задолженности с января по март за вывоз ТКО и взносы в фонд капремонта.

В феврале такие квитанции не приходили, поскольку крымская государственная унитарная государственная компания «Крымэкоресурсы» и некоммерческий «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Крым» прекратили работу с ГУП Республики Крым «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» (КР ЕИРЦ).

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Исмет Аблаев пояснил, что КР ЕИРЦ перестал работать в начале 2021 года. А именно эта организация рассылала платежные документы.

Также чиновник отметил, что пеня за неоплаченный период начисляться не будет.

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