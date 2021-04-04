В Симферополе изменена часть троллейбусных маршрутов из-за ремонта дорог

В Симферополе часто образуются заторы из-за ремонта дорог Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе до 5 апреля некоторые троллейбусы ходят по измененным маршрутам. Это связано с ремонтом дорог в крымской столице.

Так, по информации ГУП РК «Крымтроллейбус», изменены шесть маршрутов движения транспорта. Троллейбус №4 ездит от Марьино до площади Амет-Хана Султана, троллейбус №6 преодолевает дистанцию от Марьино до площади Московская через площадь Куйбышева, Советскую и железнодорожный вокзал.

Троллейбус №7 двигается от Свободы до площади Амет-Хана Султана, а троллейбус №9 следует по маршруту: «пос. Аэрофлотский — Железнодорожный вокзал – пл. Амет – Хана Султана – ул. Севастопольская – ул. Дмитрия Ульянова – 7я городская больница»;

Троллейбус №21 преодолевает путь от Перевального до железнодорожного вокзала через площадь Куйбышева, Советскую и Московскую.

Троллейбусы №51 №52 следуют по маршруту: «Алушта (Ялта) — пл. Куйбышева — пл. Советская — пл. Московская — Железнодорожный вокзал».

С 3 по 5 апреля на улице Киевской до Москольца в сторону улицы Толстого частично перекрыто движение в связи с ремонтом дорог. Кроме того, будет закрыт участок улицы Русской (от Ангарской до Козлова).

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