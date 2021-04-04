Фото: Архив "КП"

25-летний житель города Саки обокрал местное кладбище. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным правоохранителей, мужчина захотел завладеть двухметровыми металлическими емкостями для воды. Они хранились на территории погоста и использовались для противопожарной безопасности.

Баки были большого размера, так что их невозможно было вывезти без специальной техники. Чтобы провернуть мошенническую схему, молодой человек сказал работникам кладбища, что он работает в службе городского хозяйства. Также мошенник сказал, что ему нужно забрать «списанное» имущество. Поэтому находчивого вора пустили дважды на кладбище. Он въехал туда на погрузчике, который специально нанял для «операции».

Настоящие работники городского хозяйства обнаружили кражу и обратились в полицию. Правоохранители нашли водителей и определили машину, которую нанял мошенник для вывоза баков.

- Подозреваемый дал признательные показания, сообщив, что вырученные деньги потратил на собственные нужды. Похищенные цистерны обнаружены в одном из пунктов приема металла в Симферополе. В настоящее время они возвращены на место в город Саки, - сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанный раньше был судим, против него возбудили уголовное дело за кражу. В лучшем случае, вору грозит крупный штраф. Или же до двух лет лишения свободы.

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