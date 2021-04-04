В Крыму ожидают наполнения водохранилищ на десятки миллионов кубов

Симферопольское водохранилище в 2020 году достигло критического объема наполненности Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму надеются, что в конце 2021 года водохранилища полуострова наполнятся на десятки миллионов кубов.

- Если говорить о динамике и распределении воды в течение этих трех месяцев, то Симферопольское водохранилище по заполняемости близко к аналогу 2013 года, соответственно по итогам года можно ожидать приток в 16 миллионов кубометров, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии».

По его словам, Партизанское водохранилище по объему заполняемости близко к 2009 и 2012 годам. К концу года ожидается приток в размере 15 миллионов кубов.

Анатолий Копачевский также сообщил, что Аянское водохранилище заполнено практически на уровне 1995 и 2013 года. Потому приток к концу года может составить от 9 до 12 миллионов кубов.

Эксперт добавил, что водохранилища наполнились в марте. Так, в Симферопольское поступило 2,2 миллиона кубов, в Партизанское – 1,7 миллиона кубов, в Аянское – 1,2 миллиона кубов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50