Две гадалки «сняли порчу» с жительницы Севастополя почти за 800 тысяч рублей

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В центре Севастополя две мошенницы пообещали снять порчу с пожилой женщины и запросили у нее около миллиона рублей за эту услугу.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, пострадавшая обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что днем на улице к ней подошли две незнакомых женщины и сообщили ей о порче. Тут же мошенницы предложили снять это проклятие и начали настаивать на проведение ритуала.

- Оказав на потерпевшую психологическое воздействие, под предлогом оказания услуг злоумышленницы завладели ее сбережениями, причинив ей ущерб на сумму около 763 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции принимают все необходимые меры, чтобы разыскать и задержать мошенниц.

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