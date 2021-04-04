В Симферополе задержали двух мужчин, которые обчистили два гаража за сутки

Из гаражей пропали вещи общей стоимостью около 200 тысяч рублей Фото: Надежда ДАЦЮК

Двоих крымчан за последние сутки задержали за кражу гаражей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, о первой краже заявил в полицию 51-летний симферополец. Он сообщил, что в его гараже украли технику и оборудование общей стоимостью в 100 тысяч рублей.

Кроме того, к правоохранителям обратился 47-летний симферополец. Он сказал, что из его гаража пропали вещи на сумму более 83 тысяч рублей.

Оперативники задержали двух подозреваемых в совершении краж. Ими оказались 39-летний симферополец и 35-летний житель одного из сел Симферопольского района. Каждый из них уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Оба мошенника уже продали на рынках украденное имущество.

Против каждого мужчины возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением. Оба вора могут получить от двух до пяти лет лишения свободы.

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