Американские журналисты предложили свой вариант решения проблем с водой в Крыму

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Журналисты американского издания Window on Eurasia предложили свой вариант решения проблемы с засухой в Крыму.

- Под Керченским проливом можно построить трубопровод для транспортировки воды с Кубани в Крым. Его длина не превысит 80 километров, а стоимость не идет ни в какое сравнение с другими трубопроводными проектами, которые сейчас реализует Москва, - отмечают авторы публикации.

Американцы отмечают, что Москва предприняла много шагов, чтобы модернизировать инфраструктуру Крыма. Был упомянут новый аэропорт в Симферополе и Крымский мост. Однако проблема воды еще не решена. Аналитики упомянули и цифру в 50 миллиардов рублей, которые федеральные власти выделили преодоление вододефицита на полуострове.

Напомним, проблемы с водой в Крыму начались в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому поступала днепровская вода на полуостров. В 2020 году водохранилища полуострова критически обмелели, и часть регионов начала получать воду по графику.

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