Погода в Крыму на 5 апреля: дождь и тепло до +13

Пришла дождливая погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 апреля в Крыму синоптики обещают ненастье: дождь и ветер.

- В Симферополе облачно. Дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно, дождь. Ветер днем северо-западный до 14 м/с. Днем тепло до +10°.

На Южном берегу Крыма облачно. Дождь, временами очень сильный. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +13°.

Вода в Черном море + 6°...10°.

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