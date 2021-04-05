Ай-Петри в апреле: снег и поющие птицы

На ЮБК очень красивые виды. Фото: Андрей Бачурин/VK

Звонкий апрель, вооружившись теплом не меньше +10, потихоньку прибирает власть к своим рукам на Крымском полуострове. Но, как известно, нет правил без исключений – в горах еще до сих пор можно найти снег. На видео, которое появилось в соцсети, можно насладиться звонкой птичьей трелью и заодно полюбоваться белоснежными северными горными склонами.

- Ай-Петри в апреле, - так назвал свой пост автор - Андрей Бачурин, чье творчество постоянно радует читателей КП-Крым.

Небо сливается с морем. Фото: Андрей Бачурин/VK

Необъятный купол небосвода над безбрежным морем, восхитительной Большой Ялтой, суровым каменным плато и остроконечными скалами! Много свежего горного воздуха, пропитанного птичьим щебетаньем.

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