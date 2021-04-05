В Крыму ищут 36-летнего мужчину

Владислав Левченко. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

В паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появился новый пост.

- Помогите найти человека. Пропал Левченко Владислав Юрьевич, 36 лет (1985 года рождения) село Владиславовка, Кировский район, Республика Крым, - сообщают волонтеры, отмечая, что с 27 марта 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Владислава Левченко: рост 165 сантиметров, худощавый, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка. Он был одет в куртку и штаны черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о Владиславе Левченко, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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