Севастополь стал лидером по приросту населения

В 2020 убыль населения выросла в 18 раз, а смертность - на 18% Фото: Архив "КП"

По данным соцопроса, в этом году лидеров по приросту населения среди российских городов стал Севастополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные.

Прирост в этом городе составил 16,8 %. На втором месте разместилась Ингушетия с данными 5,6 %, а на третьем месте оказалась Ленинградская область - 4,3 %.

По информации издания, за последние два года население России уменьшилось на 711 тысяч человек, что составляет 0,5 %.

Тамбовская, Магаданская область и Еврейская автономная республика оказались в хвосте рейтинга. В этих местах отметили самую большую убыль населения. По сравнению с 2019 годом, в 2020 убыль населения выросла в 18 раз, а смертность - на 18%.

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