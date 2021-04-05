Футбольному клубу «Таврия» разрешили организовать рынок в центре Симферополя

Фото: Архив "КП"

Администрация Симферополя выдала разрешение футбольному клубу «Таврия» на организацию розничного рынка на улице Пушкина, 35. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации крымской столицы. Его подписал Валентин Демидов, временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя.

Итак, согласно документу, рынок появится в центре города, на улице Пушкина, 35. Он будет там размещаться до 9 ноября текущего года.

Напомним, ранее экс-глава администрации Симферополя Елена Проценко отказала в выдаче разрешения футбольному клубу на организацию рынка в центре города.

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