В Симферополе изменят график подачи воды в выходные и по праздникам

Графики подачи воды в выходные и праздничные дни изменятся Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 10 апреля изменят график подачи воды в выходные и праздничные дни. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

- Главой республики принято решение, что с 10 апреля график подачи воды будет изменен и в выходные и праздничные дни ее будут подавать с 8.00 до 11.00 утра и с 18.00 до 21.00 вечера, - отметила она.

Вся информация об изменении графиков будет опубликована на информационных ресурсах ГУП «Вода Крыма» и МинЖКХ республики.

В будние дни вода как и прежде будет подаваться с 6.00 до 8.00 утра и с 18.00 до 20.00 вечером.

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