В Ялте не будут отменять режим подачи воды по графику

В Ялте не будут отменять графики подачи воды Фото: Архив "КП"

В Ялте режим подачи воды по графику будет сохраняться для накопления ресурса в водохранилищах. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

- С учетом повышенного потребления воды в курортный сезон возможности отмены графика не имеется. - отметила она. - Водоканал Ялты ежесуточно подает 78 тысяч кубов, из которых 62,5 тысяч поступают из дополнительных источников.

В Загорском водохранилище полезный объем составляет 12%, в Счастливенском — 41%. Возможно поднять 8,3 миллиона кубометров воды. За неделю поступило 662 тысячи кубометров притока, расход составил 125 тысяч кубометров. В сутки из водохранилищ поднимают 15,8 тысяч кубов.

Воду потребителям подают с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50