В Симферополе из «Мерседеса» украли золотые украшения на 1,5 миллиона рублей

Фото: МВД по Республике Крым

Житель Симферополя оставил машину на парковке перед торговым центром «Ашан» и спокойно ушел за покупками. А когда вернулся к своему «Мерседесу», обнаружил пропажу золотых украшений на общую сумму 1 миллион 470 тысяч рублей.

По данным КП-Крым, это случилось вечером 22 марта. Местный бизнесмен оставил в машине две пары золотых часов марки «МакТайм» (стоимостью больше 600 тысяч рублей), две цепочки, серьги, два кулона, браслет и кольца.

В пресс-службе МВД по РК сообщили, что мужчина, обокравший симферопольца, задержан. Вор оказался жителем соседнего государства. Он признался в совершении кражи и сказал правоохранителям, что выбрал дорогое авто на парковке, а потом помощью сканера открыл багажник и забрал пакет с драгоценностями.

Против иностранца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы, он заключен под стражу.

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