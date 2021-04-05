В Крыму поставили на учет 11% домовладений без центральной канализации

В Крыму около 200 тысяч домов не подключены к центральной канализации Фото: Архив "КП"

В Крыму поставили на учет 11% домовладений без подключения к центральной канализации. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

- Одной из ключевых задач является проведение работ по составлению реестра домовладений без центральной канализации, - подчеркнул он. - Обследовано всего 11% домовладений, должным образом работа не организована. До 1 мая осталось немного времени, прошу всех активизироваться.

Нет активности по составлению реестра в прибрежных городах Алушта, Феодосия, Ялта, Саки и Керчь, где неочищены стоки загрязняют акваторию моря. Подсчет домовладений с выгребными ямами, анализ потребляемой воды и вывезенных жидких стоков покажет, сколько фекальных вод попадает в окружающую среду.

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