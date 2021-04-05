Звезда «Дома-2» Глеб Клубничка решил стать крымским политиком

В декабре прошлого года экс-звезда реалити-шоу стал членом Общественного совета муниципального образования Симферополя. Фото: @zhemchugov.gleb

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Глеб Клубничка планирует вновь покорить Крым, но в этот раз он рассматривает более перспективные планы. Как сообщил ForPost участник, он хочет попасть в команду крымского депутата или мэра.

По словам Жемчугова, он смог бы профессионально освоить политическую сферу в республике, ведь он хорошо умеет чувствовать чужую боль. Самое главное – найти хороших учителей.

- Когда ты с этим не сталкиваешься, то жизнь политического деятеля кажется очень простой. А фактически здесь множество нюансов. Нужно иметь образование, опыт, ряд коммуникаций и быть зрелым человеком, - отмечает Клубничка.

Напомним, Глеб Клубничка приехал на полуостров всего несколько лет назад на реабилитацию от нарко- и алкозависимости. Здесь он прошел годовой курс в фонде «Трезвый Крым». А в декабре прошлого года экс-звезда реалити-шоу стал членом Общественного совета муниципального образования Симферополя. Но через месяц покинул состав рабочей группы.

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