Названа временно исполняющая обязанности главы Госкомрегистра Крыма

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Бывшая заместитель главы администрации Симферополя Инна Смаль назначена временно исполняющей обязанности председателя Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма.

- Возложить временно исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым на заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Смаль Инну Вячеславовну, - говорится в указе главы РК, опубликованном на сайте регионального правительства.

Напомним, на прошлой неделе глава Госкомрегистра Александр Спиридонов сложил полномочия. Он сообщил, что будет заниматься другим направлением общественно-политической деятельности. Куда именно чиновник переходит работать, он не сообщил.

Инна Смаль ранее занимала должность заместителя главы администрации Симферополя, она курировала сферу земельных и имущественных отношений. В январе Смаль уволилась и была назначена заместителем председателя Госкомрегистра Крыма.

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