В Крыму предприниматель вывел канализационную трубу в речку Коккозка

В Крыму проводят выездные рейды в поисках слива нечистот в водоемы Фото: Архив "КП"

В селе Соколиное Бахчисарайского района Крыма предприниматель вывел канализационную трубу в горную речку Коккозка. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.

- Выявлено два факта сброса в водные объекты и на грунт, - отметила она. - В селе Соколиное стоки попадали в ливневку и дальше в речку Коккозка. Установлено виновное лицо - это индивидуальный предприниматель.

Во втором случае нечистоты из переполненного канализационного колодца в селе Верхнекурганное Симферопольского района стекали в местный пруд.

По обоим фактам открыто административное производство, идет расследование.

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