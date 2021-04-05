МИД Украины не хочет аннулировать соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму

После распада СССР в 1991 году Черноморский флот стал объектом спора между Россией и Украиной Фото: Архив "КП"

МИД Украины не хочет расторгать Харьковские соглашения 2010 года, которые регламентируют размещение Черноморского флота в Крыму.

- Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины, - заявил глава МИДа Украины Олег Николенко в комментарии интернет-изданию LB.ua.

По его словам, нарушение положений соглашения предоставит Украине дополнительные аргументы, чтобы привлечь Россию к ответственности через международные суды. Кроме того, это позволит компенсировать убытки за «оккупацию Крыма» и предъявить имущественные претензии к РФ, по мнению чиновника.

Кроме того, Олег Николенко заявил, что украинская сторона проводит «системную работу для восстановления нарушенных прав». В том числе, планируется вернуться к договору о размещении в Крыму Черноморского флота.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил СБУ выяснить, при каких обстоятельствах были ратифицированы Харьковские соглашения в 2010 году, регламентирующие условия пребывания ЧФ РФ в Крыму. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов предложил выдвинуть обвинения о госизмене в отношении депутатов Верховной рады, которые поддерживали Харьковские соглашения. В середине марта два депутата партии «Слуга народа» предложили аннулировать эти соглашения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50