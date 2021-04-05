В Крыму в начале апреля синоптики прогнозируют снег

Северо-западный ветер усилится до 17-22 м/с Фото: Архив "КП"

В понедельник в Крыму весь день ожидается нелетная погода. Как сообщили в пресс-службе Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля ожидаются дожди.

По информации Крымского информационного агентства, в этот день в горах может быть мокрый снег, а местами очень сильные осадки. Северо-западный ветер усилится до 17-22 м/с.

Из-за погодных условий в МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с подтоплением и авариям на электростанциях.

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