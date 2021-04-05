Телефонный мошенник украл 6,5 миллиона рублей у евпаторийского врача

Мошенник для подстраховки завел сразу три фейковых номера Фото: Архив "КП"

Уже несколько лет подряд одним из самых популярных способов мошенничества являются звонки из так называемой службы безопасности банка. В конце марта один из таких инцидентов произошел в Евпатории.

Как удалось выяснить КП-Крым, 25 марта, представившись сотрудником одного из банков республики, мошенник позвонил сразу с трех номеров врачу Евпаторийского военного детского клинического санатория. Во время разговора он выманил у мужчины около 6,5 миллиона рублей с банковского счета, а потом заблокировал номер телефона.

Пострадавший решил не медлить и сразу же написал заявление в полицию.

Сотрудники МВД уже отправили запрос на получение информации о собственнике номеров. Вся информация о личности мошенника выясняется.

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