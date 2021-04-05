Апрель в Крыму: Дожди наполнили водопад Учан-Су

Учан-Су. Фото: кадр видео Ляля Саржевская/Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK

Большая Ялта особой любовью пользуется у туристов с наступлением лета, когда можно вдоволь накупаться в Черном море, получить бронзовый загар, отдыхая на пляже.

До купального сезона еще пару месяцев, поэтому можно скоротать время, любуясь окрестностями. Дождливая погода добавила колорита в местные достопримечательности, наполнив водопады влагой. Очевидцы, которые побывали у подножия самого высокого водопада Крыма, поделились эмоция в соцсети.

- Водопад Учан-Су. Безумно красиво, - не скрывают восхищения ценители природных красот.

Водный каскад, высотой почти сотню метров, то есть с 30-ти этажный дом, низвергается вниз с уступов знаменитой горы Ай-Петри. Достопримечательность очень капризная, потому что вода в ней бывает во время дождей или снеготаяния.

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