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Общество6 апреля 2021 5:40

Погода в Крыму на 6 апреля: сыро и тепло до +13

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму цветут луковичные.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 апреля на Крымском полуострове серенький будничный денек.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометецентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +13°.

Вода в Черном море + 7°...10°.

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